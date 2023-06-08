Улан-удэнские пожарные спасли надышавшегося дымом котёнка

Пушистику дали имя Бума
Во время тушения улан-удэнские пожарные нашли котёнка, который, надышавшись дымом, мяукал уже из последних сил, сообщили телеграм-канале в МЧС России.
Спасатели, не задумываясь, достали животное и привели его в чувство.
Боевые товарищи отмыли котёнка, отогрели и уже не смогли с ним расстаться. Теперь пушистик, ему дали имя Бума, живёт в пожарной части №73 и «работает» внештатным психологом, отметили в ведомстве.
- Нам важна каждая жизнь! – подчеркнули в МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пожарно-спасательной части № 5 в Улан-Удэ поселился пушистый «сослуживец». Это кот, которому пожарные дали кличку Валентиныч.
Турнир был зрелищным
Пушистику дали имя Бума
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