В Бурятии состоится чемпионат по пауэрлифтингу

Лучших определят в троеборье и жиме



С 8 по 11 июня в Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по пауэрлифтингу. Спортсмены посоревнуются в троеборье, троеборье классическом, жиме и жиме классическом. Соревнования проведут в доме спорта Бурятского госуниверситета.



Сегодня, 7 июня, прошли мандатная комиссия и совещание судей и представителей. Старт чемпионату будет дан 9 июня с 9:00. В 13:15 пройдёт открытие соревнований, а в 18:30 – награждение победителей и призёров первого и второго потоков.



10 июня соревнования начнутся с 7:00. В 14:30 состоится награждение третьего потока, а в 18:00- четвёртого потока.



11 июня спортсмены выступят с 10:00 до 13:00. Затем проведут награждение оставшихся пауэрлифтеров и состоится закрытие соревнований.



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