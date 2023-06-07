Лучших определят в троеборье и жиме
С 8 по 11 июня в Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по пауэрлифтингу. Спортсмены посоревнуются в троеборье, троеборье классическом, жиме и жиме классическом. Соревнования проведут в доме спорта Бурятского госуниверситета.
Сегодня, 7 июня, прошли мандатная комиссия и совещание судей и представителей. Старт чемпионату будет дан 9 июня с 9:00. В 13:15 пройдёт открытие соревнований, а в 18:30 – награждение победителей и призёров первого и второго потоков.
10 июня соревнования начнутся с 7:00. В 14:30 состоится награждение третьего потока, а в 18:00- четвёртого потока.
11 июня спортсмены выступят с 10:00 до 13:00. Затем проведут награждение оставшихся пауэрлифтеров и состоится закрытие соревнований.
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В Бурятии состоится чемпионат по пауэрлифтингу
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