06 июня

05 июня

Популярное

В окрестностях Листвянки бродит молодой медведь

В окрестностях Листвянки бродит молодой медведь
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Туристов просят не ходить по Большой Байкальской тропе в одиночку

В окрестностях посёлка Листвянка замечен молодой медведь. Инспекторы советуют туристам не ходить по Большой Байкальской тропе (ББТ) в одиночку.

- Зверь попался на глаза людям в нескольких километрах от посёлка несколько дней назад. Инспекторы изучили следы хозяина тайги и предположили: именно этот молодой медведь заглядывает даже на окраины посёлка Листвянка Иркутского района. Отпечатки лап и прочие «доказательства» обнаружены в распадках вблизи улиц Чапаева и при входе на ББТ, на улице Гудина, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Госинспекторы наблюдают за поведением хищника вблизи пешеходного маршрута. Туристам же советуют объединяться в группы и обозначать себя звуками при движении. Также не следует сходить с тропы и ни в коем случае не оставлять пищу.

- Судя по многим признакам, этот мишка недавно отделился от матери и вынужден учиться самостоятельной жизни. Вблизи населённого пункта он ищет, чем поживиться и прячется от крупных, агрессивных самцов. Взрослые особи не пойдут к человеческому жилью без веской причины. А этот молодой, сейчас получает опыт взаимодействия с человеком. Важно, чтобы медведя не прикормили, не сделали «привязанным» к жилью и местам пребывания людей. Позже от откочует в тайгу, найдёт своё место. Иначе его ждёт незавидная судьба, - рассказала научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Ещё один «напряжённый» в медвежьем отношении участок Прибайкальского национального парка – Кругобайкальская железная дорога. Там медведей машинисты поездов и некоторые посетители видят ежедневно.

медведь Листвянка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии рассказали, как защитить своё жильё о воров
Жителям Бурятии рассказали, как защитить своё жильё о воров
Общество, 06.06.2023
Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии ответил на вопросы в прямом эфире
МФЦ в Бурятии закроется на один день
МФЦ в Бурятии закроется на один день
Общество, 06.06.2023
Это связано с предстоящими выходными
В окрестностях Листвянки бродит молодой медведь
В окрестностях Листвянки бродит молодой медведь
Общество, 06.06.2023
Туристов просят не ходить по Большой Байкальской тропе в одиночку
В Улан-Удэ на ночь закроют железнодорожный переезд
В Улан-Удэ на ночь закроют железнодорожный переезд
Общество, 06.06.2023
Там на восемь часов ограничат движение транспорта
Улан-удэнцы поддержали ограничения для электросамокатчиков
Улан-удэнцы поддержали ограничения для электросамокатчиков
Общество, 06.06.2023
Большинство горожан за то, чтобы они не разгонялись более 15 км/ч
На «России-1» рассказали, с чем Бурятия пойдёт в своё новое столетие
На «России-1» рассказали, с чем Бурятия пойдёт в своё новое столетие
Общество, 06.06.2023
На ещё одном федеральном канале вышел сюжет про юбилей республики 
61-летняя жительница Бурятии завоевала корону на национальном конкурсе красоты
61-летняя жительница Бурятии завоевала корону на национальном конкурсе красоты
Общество, 06.06.2023
Она стала лучшей в одной из номинаций «Миссис Россия мира 2023»

В Улан-Удэ Пушкина отмыли от грязи
Общество, 06.06.2023
Работы провели в честь Дня русского языка
В Бурятии ЕГЭ по истории и физике прошли без сбоев
В Бурятии ЕГЭ по истории и физике прошли без сбоев
Общество, 06.06.2023
За порядком проведения экзаменов следили общественные наблюдатели
Уехавшая на Донбасс депутат из Бурятии уволилась и вернулась домой
Уехавшая на Донбасс депутат из Бурятии уволилась и вернулась домой
Общество, 06.06.2023
Оксана Бухольцева проработала в лицее в Донецке девять месяцев 
На севере Бурятии припаркованное во дворе авто обклеили женскими прокладками
На севере Бурятии припаркованное во дворе авто обклеили женскими прокладками
Общество, 06.06.2023
Местные жители решили, что это изощрённая женская месть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^