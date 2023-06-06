В окрестностях Листвянки бродит молодой медведь

Туристов просят не ходить по Большой Байкальской тропе в одиночку



В окрестностях посёлка Листвянка замечен молодой медведь. Инспекторы советуют туристам не ходить по Большой Байкальской тропе (ББТ) в одиночку.



- Зверь попался на глаза людям в нескольких километрах от посёлка несколько дней назад. Инспекторы изучили следы хозяина тайги и предположили: именно этот молодой медведь заглядывает даже на окраины посёлка Листвянка Иркутского района. Отпечатки лап и прочие «доказательства» обнаружены в распадках вблизи улиц Чапаева и при входе на ББТ, на улице Гудина, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Госинспекторы наблюдают за поведением хищника вблизи пешеходного маршрута. Туристам же советуют объединяться в группы и обозначать себя звуками при движении. Также не следует сходить с тропы и ни в коем случае не оставлять пищу.



- Судя по многим признакам, этот мишка недавно отделился от матери и вынужден учиться самостоятельной жизни. Вблизи населённого пункта он ищет, чем поживиться и прячется от крупных, агрессивных самцов. Взрослые особи не пойдут к человеческому жилью без веской причины. А этот молодой, сейчас получает опыт взаимодействия с человеком. Важно, чтобы медведя не прикормили, не сделали «привязанным» к жилью и местам пребывания людей. Позже от откочует в тайгу, найдёт своё место. Иначе его ждёт незавидная судьба, - рассказала научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.



Ещё один «напряжённый» в медвежьем отношении участок Прибайкальского национального парка – Кругобайкальская железная дорога. Там медведей машинисты поездов и некоторые посетители видят ежедневно.



