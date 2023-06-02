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Леонид Агутин тайно выступил на свадьбе в Улан-Удэ

Леонид Агутин тайно выступил на свадьбе в Улан-Удэ
Общество,  Фото:страница Мэдэгмы Доржиевой
Гостям частного мероприятия очень понравился сюрприз

Как стало известно «Байкал-Daily», российский певец Леонид Агутин прилетал в Улан-Удэ ради выступления на частном мероприятии. Он был приглашённым артистом на свадьбе сына известной в Бурятии предпринимательницы.

Известно, что гостей просили не афишировать выступление Агутина. Впрочем, слухи по городу всё равно быстро распространились.

Кроме того, бурятская певица Мэдэгма Доржиева, которую также выступала на свадьбе, опубликовала совместный снимок со звездой российской эстрады.

- Великолепный Леонид Агутин. Выступали на одной сцене на свадьбе друзей, - написала певица на своей странице в соцсети.

Мероприятие проходило в ресторане на улице Бабушкина. Судя по видеокадрам, желающих поздравить молодых собралось немало. Гости с удовольствием пели и танцевали под песни Агутина. Он же исполнил хиты «На сиреневой луне», «Половину сердца» и другие.

Сам певец признался, что много раз бывал в Бурятии, однако на свадьбе здесь выступал впервые.

- Не первый раз точно я на этой земле. Сегодня вышел на балкон, посмотрел вокруг, поймал себя на мысли - именно так я уже выходил. Но на таком событии в первый раз. Это совершенно замечательно, что молодые люди решают объединить свои судьбы, создать семью. Очень здорово, я вас поздравляю, - сказал Леонид Агутин со сцены.

В комментариях к публикации Мэдэгмы Доржиевой, подписчики поинтересовались, чья же это свадьба. Бывший советник главы Бурятии Алдар Бадмаев также подтвердил, что женился сын крупной предпринимательницы.

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