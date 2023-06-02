В Иркутске установят «Дерево жизни»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Оно появится в сквере Кирова в День города



В День города, 3 июня, жители Иркутска смогут повязать ленточки с пожеланиями на «Дерево жизни». Его установят в сквере имени Кирова около летнего визит-центра. Выдавать ленты всем желающим будут сотрудники информационно-туристской службы.



Как сообщили в администрации Иркутска, впервые такую акцию провели в прошлом году. Участие в ней приняли свыше 2000 человек.



– По многочисленным просьбам жителей и гостей Иркутска «Дерево жизни» стояло в сквере имени Кирова две недели. На нем оставляли свои пожелания: кто-то писал о мире, развитии, процветании, кто-то – о семье, любви, достатке, здоровье. Мы сохранили ленты и сделали выставку в нашем офисе, – напомнила руководитель информационно-туристской службы Анастасия Матвеева.



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