В Бурятии родилась ещё одна королевская двойня









Если в семье была только девочки, то правитель оставался без кровного наследника. А при одновременном появлении мальчиков была опасность, что они начнут делить трон между собой. Лишь при рождении брата и сестры королевская семья могла спокойно радоваться этому событию. В конце апреля королевскую двойню

Двойню с младенцами разного пола называют королевской. Это словосочетание появилось в обиходе во времена правления монархов, когда престол переходил от отца к сыну.Если в семье была только девочки, то правитель оставался без кровного наследника. А при одновременном появлении мальчиков была опасность, что они начнут делить трон между собой. Лишь при рождении брата и сестры королевская семья могла спокойно радоваться этому событию. В конце апреля королевскую двойню зарегистрировали в Бичурском районе.

В международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в Кабанском районном отделе ЗАГС зарегистрировали сразу шесть новорождённых – мальчика и пять девочек.У местных жителей Натальи и Дмитрия родились разнополые двойняшки. Дочку родители назвали Ангелиной, а сына – Ярославом. Сотрудница райотдела ЗАГС поздравила супругов с этим событием и вручила им первые документы детей – свидетельства о рождении. Малышам пожелали расти здоровыми и счастливыми.