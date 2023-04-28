В Бичурском районе Бурятии родилась королевская двойня





Двойню с разнополыми младенцами называют королевской. Это словосочетание появилось в обиходе во времена правления монархов, когда престол переходил от отца к сыну. Если в семье рождались только девочки, то правитель оставался без кровного наследника. А при одновременном появлении мальчиков была опасность, что они начнут делить трон между собой. Лишь при рождении брата и сестры королевская семья могла спокойно радоваться этому событию.



В четверг, 27 апреля, в Бичурском районном отделе ЗАГС зарегистрировали королевскую двойню. Первые в этом году двойняшки родились у местных жителей Сергея и Анжелы.Родители назвала девочку Владиславой, а мальчика – Захаром. Сотрудница райотдела ЗАГС поздравила новоиспечённых отца и маму с этим событием и вручила им первые документы детей – свидетельства о рождении.