В выходные в Бурятии будет жарко и местами дождливо

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также ожидается сильный ветер



Первые летние выходные в Бурятии обещают быть жаркими и немного дождливыми. Об этом стало известно из прогноза погоды на ближайшие три дня, опубликованного синоптиками. Возможны грозы, ветер до 18 м/с, при этом воздух прогреется до +25 градусов.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 2 июня, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до 0,-3, днём +18,+23, местами +11,+16.



В субботу, 3 июня, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до 0,-3, днём +18,+23, местами +11,+16.



В воскресенье, 4 июня, местами дождь, днём местами грозы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по северу до 0,-3, днём +20,+25, местами +12,+17.

