01 июня

31 мая

Популярное

В выходные в Бурятии будет жарко и местами дождливо

В выходные в Бурятии будет жарко и местами дождливо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также ожидается сильный ветер

Первые летние выходные в Бурятии обещают быть жаркими и немного дождливыми. Об этом стало известно из прогноза погоды на ближайшие три дня, опубликованного синоптиками. Возможны грозы, ветер до 18 м/с, при этом воздух прогреется до +25 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 2 июня, по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до 0,-3, днём +18,+23, местами +11,+16.

В субботу, 3 июня, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до 0,-3, днём +18,+23, местами +11,+16.

В воскресенье, 4 июня, местами дождь, днём местами грозы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по северу до 0,-3, днём +20,+25, местами +12,+17.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У медведей в Бурятии начался гон
У медведей в Бурятии начался гон
Общество, 01.06.2023
Специалисты объяснили, почему бурые хищники стали чаще попадаться на глаза людям

Из носа жительницы Бурятии вытащили пломбу
Из носа жительницы Бурятии вытащили пломбу
Общество, 01.06.2023
Как она там оказалась, женщина не знает
Гостем юбилея Бурятии станет автор и исполнитель Артур Ермак
Гостем юбилея Бурятии станет автор и исполнитель Артур Ермак
Общество, 01.06.2023

«Байкал-Daily» выяснил, почему его концерт приурочен к 100-летию республики

Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в начальниках
Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в начальниках
Общество, 01.06.2023
Большинство горожан нервируют вспыльчивые и некомпетентные руководители
В Улан-Удэ восстановили осыпавшуюся фреску Зорикто Доржиева
В Улан-Удэ восстановили осыпавшуюся фреску Зорикто Доржиева
Общество, 01.06.2023
Творение всемирно известного мастера разрушалось целых три года
В Бурятии сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней
В Бурятии сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней
Общество, 01.06.2023
На ЕГЭ по профильной математике пришли 1 789 человек
На главной площади Улан-Удэ возводят юрточный городок
На главной площади Улан-Удэ возводят юрточный городок
Общество, 01.06.2023
Там развернулась настоящая стройка

В Улан-Удэ к 100-летию Республики Бурятия издали уникальные книги
В Улан-Удэ к 100-летию Республики Бурятия издали уникальные книги
Общество, 01.06.2023
Издания будут направлены в библиотеки всех районов

В Улан-Удэ устроят облаву на бездомных собак
В Улан-Удэ устроят облаву на бездомных собак
Общество, 01.06.2023
Бродячих псов весь день будут отлавливать в отдалённом микрорайоне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^