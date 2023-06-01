Детские команды определили чемпиона по футболу
78 юных спортсменов приняли участие в межрегиональном турнире по футболу в Северобайкальске. Турнир проводился в рамках международного фестиваля «Локобол – 2023».
Состязания проходили на открытой спортивной площадке города с 26 по 28 мая. На поле встретились детские футбольные команды «Смена-1», «Смена-2», «СБК» из Северобайкальска, «Атлант» из посёлка Магистральный, «Магнетит» города Железногорск-Илимский и команда «Юность» из Усть-Кута.
- Во время игр ребята проявили ловкость, быстроту реакции, спортивную выдержку, решительность и смелость. Участников соревнований дружно поддерживали болельщики, - сообщили в администрации Северобайкальска.
По итогам турнира призёрами стали команды:
Первое место - «Смена–2», г. Северобайкальск;
Второе место - «Атлант», п. Магистральный;
Третье место - «Магнетит», г. Железногорск–Илимский.
Также было определены лучшие игроки в разных номинациях. Ими стали футболисты из команд «Смена-2», «Атлант» и «Магнетит».
На севере Бурятии состоялся межрегиональный турнир
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