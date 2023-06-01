На севере Бурятии состоялся межрегиональный турнир

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

Детские команды определили чемпиона по футболу



78 юных спортсменов приняли участие в межрегиональном турнире по футболу в Северобайкальске. Турнир проводился в рамках международного фестиваля «Локобол – 2023».



Состязания проходили на открытой спортивной площадке города с 26 по 28 мая. На поле встретились детские футбольные команды «Смена-1», «Смена-2», «СБК» из Северобайкальска, «Атлант» из посёлка Магистральный, «Магнетит» города Железногорск-Илимский и команда «Юность» из Усть-Кута.



- Во время игр ребята проявили ловкость, быстроту реакции, спортивную выдержку, решительность и смелость. Участников соревнований дружно поддерживали болельщики, - сообщили в администрации Северобайкальска.



По итогам турнира призёрами стали команды:

Первое место - «Смена–2», г. Северобайкальск;

Второе место - «Атлант», п. Магистральный;

Третье место - «Магнетит», г. Железногорск–Илимский.



Также было определены лучшие игроки в разных номинациях. Ими стали футболисты из команд «Смена-2», «Атлант» и «Магнетит».



