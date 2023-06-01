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В Бурятии работникам больницы платили ниже МРОТ

В Бурятии работникам больницы платили ниже МРОТ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В дело вмешалась прокуратура

Прокурорская проверка выявила нарушения трудового законодательства в больнице в Хоринском районе Бурятии, сообщила пресс-служба прокуратуры.

В больнице допускали случаи выплаты заработной платы техническим работникам ниже минимального размера оплаты труда. Медицинскому персоналу неправильно начисляли выплаты за вредные условия труда, оплату сверхурочной работы и доплату за работу в ночное время.

Главный врач учреждения получил прокурорское представление. После этого 94 работникам выплачено в общей сложности 665 тысяч рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора района руководитель больницы привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений», назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. 
прокуратура трудовое законодательство

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