В дело вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка выявила нарушения трудового законодательства в больнице в Хоринском районе Бурятии, сообщила пресс-служба прокуратуры.
В больнице допускали случаи выплаты заработной платы техническим работникам ниже минимального размера оплаты труда. Медицинскому персоналу неправильно начисляли выплаты за вредные условия труда, оплату сверхурочной работы и доплату за работу в ночное время.
Главный врач учреждения получил прокурорское представление. После этого 94 работникам выплачено в общей сложности 665 тысяч рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
По постановлению прокурора района руководитель больницы привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений», назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
В Бурятии работникам больницы платили ниже МРОТ
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