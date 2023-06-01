В Иркутске запустили мобильный комплекс фиксации неправильной парковки

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Камера на машине передаст сведения об автотранспорте в УГИБДД



Мобильный комплекс фиксации неправильной парковки автотранспорта начал работу в Иркутске. Он установлен в легковом автомобиле, состоит из двух камер, монитора и процессора. Во время движения по улицам города аппаратура фиксирует номерные знаки неправильно припаркованного транспортного средства и в автоматическом режиме передаёт их в центр автоматической фиксации правонарушений УГИБДД по Иркутской области.



- Проблема неправильной парковки является очень острой в центре Иркутска. Поэтому было принято решение бороться с ней системно. Специальный комплекс ездит по городу и фиксирует случаи нарушения правил дорожного движения. Затем водителям отправляют штрафы. Это тихий способ обратить внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения. Если опыт будет успешным, то в дальнейшем мы увеличим количество таких мобильных комплексов, - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Машина с техникой фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения работает на участках, согласованных министерством транспорта Иркутской области, администрацией города Иркутска и УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области. Это девять участков работы для такого комплекса. В Ленинском районе находятся три из них. Это отрезки улиц Академика Образцова от дома 26 до дома 38 и обеих сторон улицы Трактовой между остановками Угольная и Узловая. В Правобережном округе расположены шесть отрезков. Они находятся на улицах Чкалова, Ударника, Киевской, Седова, два отрезка расположены на улице Сударева. Машина делает круг в среднем за восемь минут и фиксирует припарковавшиеся не по правилам автомобили. Спустя какое-то время водителям придёт штраф.



- До настоящего времени единственным способом предотвращения парковки в неустановленных местах являлась эвакуация транспортных средств. Это доставляет неудобство жителям и не решает проблему системно. Приняли решение начать работу данным комплексом фото-и видеофиксации. В этом году комплекс начал работу, в дальнейшем планируется увеличить количество улиц, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.



В этом году на покупку комплексов фотовидеофиксации из регионального бюджета выделено 425 млн рублей, на них приобретут 94 комплекса. Сейчас в Иркутской области действует 105 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и 61 муляж такого оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

