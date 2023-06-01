Гостем юбилея Бурятии станет автор и исполнитель Артур Ермак

«Байкал-Daily» выяснил, почему его концерт приурочен к 100-летию республики



Артур Ермак окончил улан-удэнскую школу №46 на Машзаводе. Произошло это в далёком 1984 году. Потом учился в иркутском вузе. Сейчас музыканту 56 лет.



- Большую часть из них прожил в Москве, - рассказывает Ермак. – По образованию я юрист и транспортный менеджер.



Ещё в школе он создал ансамбль, который выступал на различных улан-удэнских мероприятиях.



- В то время это называлось «с произведениями советской и зарубежной эстрады», - смеётся композитор. - Для меня музыка – это хобби, переросшее уже в профессиональную деятельность. На малой родине стараюсь бывать раз в год, два раза. Когда как. Вот на всех последних «Байкальских рыбалках» точно ловил рыбу! Теперь вместе с земляками отметим столетие республики.



Ловись, рыбка



Артур Ермак – автор гимна уже ставшего культовым для России события - ежегодной весенней «Байкальской рыбалки». Его песня тоже так называется.



- Вадим Витальевич Бредний, мой давний друг, очень долго меня зазывал на озеро, - делится музыкант. - В итоге я приехал весной 2014 года. И в том же году написал песню «Байкальская рыбалка». Она посвящена этому великолепному, весёлому мероприятию, которое является брендом Бурятии. С тех пор стараюсь выбираться регулярно. А до этого, кстати, гимном первых соревнований тоже была моя песня «Великий Байкал».



- А сами ловили? Какие успехи?



- Конечно! Участвовал не раз. Улов был, но вес у рыбок очень маленький. Всё равно результат!



«Планета детства»



В 2015 году Артур Ермак стал сочинять детские композиции для своего сына Михаила.



- Тогда он занимался в музыкальной школе, увлёкся вокалом. Попробовали, записали. Получилось! От «Детского радио» после наших концертов в 2015 году был мгновенный ответ, что они готовы поставить песни в ротацию. Я согласился. Потом звонили, спрашивали: «У вас есть ещё песни?». Всегда находились! Теперь Миша уже в вузе учится, студент. Но эти песни до сих пор занимают первые места хит-парада «Детского радио». В итоге, там постоянно крутится 5-6 моих композиций. Весной в хит-параде песня «Весна», что логично. Летом – «Летние каникулы».



Концерт автора и исполнителя на площади Революции про в рамках фестиваля «Планета детства». Артур Ермак на этом мероприятии приглашённый музыкант.



Родной Улан-Удэ



В 2016 году к юбилею столицы Бурятии именно Ермак написал песню «Улан-Удэ – 350». Она в тот год звучала из всех СМИ города, на всех мероприятиях «даты 350». Помните? «На слиянии рек Селенги и Уды…Славный город сибирский когда-то возник…Улан-Удэ – город дружбы народов. Улан-Удэ – город солнечных дней…Улан-Удэ - город добрых людей».



Пишет Ермак песни и об известных людях. Точнее земляках. Один из них – борец, чемпион СССР, Европы и мира Борис Будаев.



- Вольная борьба – один из самых популярных видов спорта в Бурятии, - говорит музыкант. – Борис - мой друг, хорошо общаемся. Когда у него был юбилей в 2017 году, 60 лет, я захотел подарить ему музыкальный подарок. Получилась песня «Борец вольного стиля».



Песни малой родины



По словам Ермака, он давно готовил цикл песен, посвящённых Республике Бурятия.



- Сперва, ещё 14 лет назад, появилась идея создать альбом именно о моей малой родине. И она была реализована. Думаю, альбом удался. Во многом благодаря празднованию столетия со дня образования республики. Эта дата дала мне творческий импульс. И альбом появился в нужное время и в нужном месте.



Альбом «03 Регион – Песни родного края» вышел буквально только что - 30 мая 2023 года. Как сообщал «Байкал-Daily», композиции из него можно будет услышать в исполнении автора 3 июня в 15:00 на площади Революции (0+).







