В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Планета детей»

Будут работать детские площадки для детей всех возрастов



3 июня в Улан-Удэ состоится фестиваль «Планета детей». На площади Революции для детей будут организованы интерактивные площадки и пройдёт концерт



Будут работать детские площадки:

- «Центр притяжения» - главная сцена, на которой будет установлен цирковой манеж. Здесь состоятся выступления артистов, акробатов, жонглёров, клоунов цирка Бурятии и цирковой школы, свою программу представит дом творчества «Форус», а также другие детские коллективы города;

- «Континент музыки» - на данной локации выступят известные музыкальные коллективы города, а также гость фестиваля Андрей Ермак;

- «Континент творчества» - локация для проведения пленэра (рисования на холстах), а также мастер-классы по рукоделию, авиамоделированию и других;

- «Континент спорта» - локация для физической активности, здесь будут представлены мастер-классы по футболу (набивание мяча, тренинг настоящего футболиста и т.д.), спортсмены ушу представят показательные комбинации работы с предметами, можно будет сдать нормы ГТО, посоревноваться в спортивном ориентировании, разбивании хребтовой кости, поиграть в настольный теннис и прочее;

- «Страна игр» - самые маленькие участники фестиваля поиграют с героями мультфильмов.

- «Космос» - на данной локации будет установлен планетарий;

- «Космическая заправка» - зона фуд-корта и питания.



Кроме того, артисты цирка РБ примут участие в музыкально-театрализованном представлении, которое пройдёт 3 июня на центральном стадионе, сообщает пресс-служба цирка.



Возрастное ограничение: 0+.

