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В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Планета детей»

В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Планета детей»
Общество,  Фото:pixabay.com
Будут работать детские площадки для детей всех возрастов

3 июня в Улан-Удэ состоится фестиваль «Планета детей». На площади Революции для детей будут организованы интерактивные площадки и пройдёт концерт

Будут работать детские площадки:
- «Центр притяжения» - главная сцена, на которой будет установлен цирковой манеж. Здесь состоятся выступления артистов, акробатов, жонглёров, клоунов цирка Бурятии и цирковой школы, свою программу представит дом творчества «Форус», а также другие детские коллективы города;
- «Континент музыки» - на данной локации выступят известные музыкальные коллективы города, а также гость фестиваля Андрей Ермак;
- «Континент творчества» - локация для проведения пленэра (рисования на холстах), а также мастер-классы по рукоделию, авиамоделированию и других;
- «Континент спорта» - локация для физической активности, здесь будут представлены мастер-классы по футболу (набивание мяча, тренинг настоящего футболиста и т.д.), спортсмены ушу представят показательные комбинации работы с предметами, можно будет сдать нормы ГТО, посоревноваться в спортивном ориентировании, разбивании хребтовой кости, поиграть в настольный теннис и прочее;
- «Страна игр» - самые маленькие участники фестиваля поиграют с героями мультфильмов.
- «Космос» - на данной локации будет установлен планетарий;
- «Космическая заправка» - зона фуд-корта и питания.

Кроме того, артисты цирка РБ примут участие в музыкально-театрализованном представлении, которое пройдёт 3 июня на центральном стадионе, сообщает пресс-служба цирка.

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