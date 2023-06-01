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В первый день лета в Бурятии грозы

В первый день лета в Бурятии грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице республики осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июня по республике местами кратковременные дожди, днём грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +18,+23, местами +11,+16.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +20,+22.
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