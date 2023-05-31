В психдиспансере в Улан-Удэ тушили воображаемый пожар





















Согласно легенде, оно случилось в спальне в мужском блоке из-за неосторожного обращения с огнём. Во время эвакуации пациентов в здании остались два человека.



- Первые пожарные подразделения, прибывшие на место, отправились на поиски пострадавших. После их эвакуации все силы и средства направили на тушение условного пожара, – рассказал замначальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены ГУ МЧС России по Бурятии Сергей Степанов.



Всего к борьбе с воображаемым пламенем привлекли 17 человек. Задействовать пришлось шесть единиц техники. Как отметил начальник отдела ГО и ЧС психдиспансера Евгений Бухаев, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности совместно с МЧС ведутся постоянно, и отработка практических навыков персонала – это всегда полезно.

В среду, 31 мая, в республиканском психоневрологическом диспансере состоялось пожарно-тактическое учение, в ходе которого сотрудники республиканского управления МЧС и работники медучреждения отработали совместные действия при возможном возгорании.