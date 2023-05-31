В Улан-Удэ создают выделенную полосу для автобусов

В столице Бурятии расширяют дорогу на проспекте 50-летия Октября



В Улан-Удэ продолжается ремонт дороги на проспекте 50-летия Октября. На участке от улицы Октябрьская до ФСК дорожники расширяют проезжую часть на 1,5 метра. А на участке от Комсомольской площади до Цивилёва планируется сместить существующее ограждение влево – всё это делается для добавления третьей дополнительной полосы, по которой будет ездить только автобусы и специализированный транспорт (автомобили скорой помощи, пожарные, полицейские и т.д.)



Обновлять будут участок от ФСК до улицы Цивилева протяжённостью 1,17 км. Масштабные работы будут проходить в два этапа. Первый этап будет реализован в этот строительный сезон, второй запланирован на 2024 год.



Подрядной организации ООО «Байкалагропром» предстоит заменить дорожное покрытие, бордюрные камни, тротуары, установить делиниаторы и устроить третью дополнительную полосу движения.



Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы будут производиться поочерёдно по половине проезжей части. Проспект 50-лeтия Октября полностью перекрываться не будет, перекрытия будут только в ночное время, заверили в мэрии Улан-Удэ.



Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его цель – привести к 2030 году в нормативное состояние 80 процентов дорог.



