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Среди полицейских Бурятии определили лучших стрелков

Среди полицейских Бурятии определили лучших стрелков
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
На полигоне соревновались 87 сотрудников

25 и 26 мая на полигоне Росгвардии состоялось лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия территориальных органов и подразделений МВД Бурятии. Полицейские соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Продемонстрировать свой профессионализм и меткость прибыли 87 спортсменов в составе 20 команд. 13 из них представляли районные отделы полиции.

В ходе упорной борьбы победителем в командном зачёте стала команда управления наркоконтроля МВД Бурятии, набравшая 2950 очков. Серебряный кубок завоевала команда управления МВД России по Улан-Удэ – 2719 очков. Бронзовым призёром признана команда отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых регионального МВД с общим итогом 2660 очков.

Среди мужчин в тройку лидеров по стрельбе из АК и ПМ вошли:

1 место – Сергей Елубаев (ОСН УНК МВД) – 909 очков;
2 место – Сергей Алексеев (КВ МВД) – 887 очков;
3 место – Олег Комиссаров (ОСН УНК МВД) – 884 очка.

Среди женщин места распределились следующим образом:

1 место – Анастасия Коваленко (ОСН УНК МВД) – 324 очка;
2 место – Екатерина Попова (СУ МВД) – 288 очков;
3 место – Булган Бадмаева (УМВД России по г. Улан-Удэ) – 260 очков.

Победителям и призерам вручены кубки, дипломы, медали и ценные подарки.
полиция стрельба из боевого оружия

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