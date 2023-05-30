На полигоне соревновались 87 сотрудников
25 и 26 мая на полигоне Росгвардии состоялось лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия территориальных органов и подразделений МВД Бурятии. Полицейские соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
Продемонстрировать свой профессионализм и меткость прибыли 87 спортсменов в составе 20 команд. 13 из них представляли районные отделы полиции.
В ходе упорной борьбы победителем в командном зачёте стала команда управления наркоконтроля МВД Бурятии, набравшая 2950 очков. Серебряный кубок завоевала команда управления МВД России по Улан-Удэ – 2719 очков. Бронзовым призёром признана команда отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых регионального МВД с общим итогом 2660 очков.
Среди мужчин в тройку лидеров по стрельбе из АК и ПМ вошли:
1 место – Сергей Елубаев (ОСН УНК МВД) – 909 очков;
2 место – Сергей Алексеев (КВ МВД) – 887 очков;
3 место – Олег Комиссаров (ОСН УНК МВД) – 884 очка.
Среди женщин места распределились следующим образом:
1 место – Анастасия Коваленко (ОСН УНК МВД) – 324 очка;
2 место – Екатерина Попова (СУ МВД) – 288 очков;
3 место – Булган Бадмаева (УМВД России по г. Улан-Удэ) – 260 очков.
Победителям и призерам вручены кубки, дипломы, медали и ценные подарки.
Среди полицейских Бурятии определили лучших стрелков
Общество, Фото:
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