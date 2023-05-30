Среди полицейских Бурятии определили лучших стрелков

Общество, Фото: МВД по Бурятии

На полигоне соревновались 87 сотрудников



25 и 26 мая на полигоне Росгвардии состоялось лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия территориальных органов и подразделений МВД Бурятии. Полицейские соревновались в скоростной стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.



Продемонстрировать свой профессионализм и меткость прибыли 87 спортсменов в составе 20 команд. 13 из них представляли районные отделы полиции.



В ходе упорной борьбы победителем в командном зачёте стала команда управления наркоконтроля МВД Бурятии, набравшая 2950 очков. Серебряный кубок завоевала команда управления МВД России по Улан-Удэ – 2719 очков. Бронзовым призёром признана команда отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых регионального МВД с общим итогом 2660 очков.



Среди мужчин в тройку лидеров по стрельбе из АК и ПМ вошли:



1 место – Сергей Елубаев (ОСН УНК МВД) – 909 очков;

2 место – Сергей Алексеев (КВ МВД) – 887 очков;

3 место – Олег Комиссаров (ОСН УНК МВД) – 884 очка.



Среди женщин места распределились следующим образом:



1 место – Анастасия Коваленко (ОСН УНК МВД) – 324 очка;

2 место – Екатерина Попова (СУ МВД) – 288 очков;

3 место – Булган Бадмаева (УМВД России по г. Улан-Удэ) – 260 очков.



Победителям и призерам вручены кубки, дипломы, медали и ценные подарки.

