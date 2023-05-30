Ремонтные работы ведутся в Забайкальском
В Улан-Удэ набирает обороты дорожная ремонтная кампания. В микрорайоне Забайкальский, где недавно открылся новый детский сад и строится школа, возводят подъездную дорогу.
Сейчас на участке протяжённостью 740 метров дорожники выравнивают земляное полотно – раньше здесь была «крутая» грунтовая дорога. Подрядчик планирует приступить к асфальтированию участка в конце июня. Также предусмотрено строительство тротуаров, автобусных остановок, парковочных площадок и обустройство наружного освещения.
Параллельно идёт ремонт дороги по улице Совхозной в микрорайоне Забайкальский – здесь протяжённость участка составляет 2,64 км. Сейчас дорожники строят тротуары и ремонтируют остановочные карманы. Через две недели планируется асфальтирование проезжей части.
Детский сад «Ёлочка» на 280 мест был построен в прошлом году, тогда же было принято решение о строительстве подъездной дороги.
- Кроме того, сейчас возле детсада идёт строительство школы на 360 мест в рамках концессионного соглашения., так что новая дорога здесь необходима, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Всего в этом году в ремонт попало 23 участка дорог во всех трёх районах города. Работы проводятся комплексно и в синхронизации с ресурсоснабжающими организациями. С 2017 года в столице Бурятии уже обновлено 153 км дорог. Проект продлится до 2030 года, его цель – привести в нормативное состояние 80% дорог.
В микрорайоне Улан-Удэ строят дорогу к детсаду и школе
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