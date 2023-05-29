Лето в Бурятии начнётся с дождей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жары пока не ожидается



Июнь в Бурятии начнётся с дождливой погоды. Об этом стало известно из опубликованного синоптиками прогноза погоды на ближайшие три дня. В республике ожидаются местами грозы, туманы и ветер до 20 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 30 мая, по республике переменная облачность, ночью по юго-западу дожди, в горах Восточного Саяна с мокрым снегом, днём по южной половине местами дожди, грозы. Утром по северу местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +3,-2, днём +21,+26, местами +11,+16.



В среду, 31 мая, облачно с прояснением, местами дождь, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью ливни, днём местами грозы. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +5,+10, местами по северу до 0,-4, днём +16,+21, местами +10,+15.



В четверг, 1 июня, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-16 м/с. Температура ночью +2,+7, по северу и юго-западу до 0,-4, днём +17,+22, местами +11,+16.



