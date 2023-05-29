В Бурятии строят новый мост из лиственницы

Старый мост через реку Аргада уже разобрали
В Курумканском районе Бурятии на автомобильной дороге Барагхан – Харгана приступили к возведению пролётного строения нового моста через реку Аргада.
Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен в апреле 2022 года. Ранее подрядчик разобрал старый мост, выполнил работы по устройству опор и ледорезов. Сейчас идут работы по возведению пролётного строения, после мостовики приступят к устройству водоотвода, капитальному ремонту подходов и земляного полотна, сообщили в минстрое Бурятии.
Мост через реку Аргада, протяжённостью 97 метров, находился в предаварийном состоянии, поэтому было принято решение о его капитальном ремонте. Материал, используемый в строительстве моста, - лиственница.
- Лиственница как строительный материал обладает множеством достоинств: не гниёт, не подвергается воздействию бактерий и грибков, имеет высокую прочность, не склонна к разбуханию и деформации, устойчива к воздействию температурных колебаний. Этот материал используют в строительстве мостов благодаря прочности и долговечности. Проектным решением предусмотрено антисептирование всех деревянных элементов, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Для жителей улуса Харгана мост имеет важное значение, он связывает населённый пункт с региональной дорогой Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. По мосту жители добираются до сенокосных участков и фермерских хозяйств.
- Ещё в 2019 году была начата работа по капитальному ремонту, при содействии администрации Курумканского района из местного бюджета были выделены средства на разработку проектной документации. После прохождения госэкспертизы и рассмотрения заявки министерством транспорта республики были выделены средства на капитальный ремонт в размере 26,6 млн. рублей, - рассказал глава сельского поселения «Барагхан» Баир Шакшаев.
- Наши специалисты еженедельно выезжают на объект, отслеживают, чтобы все работы выполнялись в соответствии с проектной документацией. Кроме того, капремонт моста находится под постоянным наблюдением строительного контроля, - отметил первый замруководителя администрации Курумканского района Владислав Сансанов.
Капремонт идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершить работы планируется в этом году.
В Бурятии строят новый мост из лиственницы
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