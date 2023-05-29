В Бурятии похоронят погибшего на СВО мобилизованного

У него осталось жена и две дочки
В понедельник, 29 мая, в Курумканском районе проводят в последний путь 40-летнего Евгения Козулина, который погиб при выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине. Прощание с ним пройдёт в Курумкане, сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».
Евгений Михайлович родился в Курумкане 11 апреля 1982 года и учился в местной средней школе № 2, которую окончил в 1998-ом. В мае 2000-го ушёл в армию. В 2009-ом выпустился из профлицея № 33. С 2013-го работал водителем скорой помощи в Могойто.
В сентябре 2022-го наш земляк отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Там он находился на передовых позициях и с первых дней показал себя смелым, решительным и стойким военнослужащим.
Козулин был хорошим заботливым отцом и любящим мужем. У него осталась жена и две дочери.
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