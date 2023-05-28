Жители Бурятии исполнили гимн республики







Пользователи оставляют под постом восторженные комментарии: «До мурашек... Здорово!»; «Глаза стали мокрыми! Сильно, красиво, гордо!»; «Какая красота. Супер клип»; «Какая красивая наша Бурятия»; «За душу берёт, красиво, лишь искренне пожелания и дальнейшего процветания. Родная Бурятия, я скучаю по тебе».



Ранее, в апреле, сообщалось, что к 100-летию Бурятии реализуется творческий проект «Поем гимн Республики Бурятия вместе». В проекте принимали участие все районы и города республики, жители которых исполняют гимн Республики Бурятия.



- Видеосъёмки гимна Республики Бурятия (музыка Анатолия Андреева, слова Дамбы Жалсараева) проводятся в местах, отражающих уникальность и красоту края. По итогам съёмок будет смонтирован видеоклип, в котором будет представлена вся республика. Съёмочная группа в составе режиссёра Веры Васильевой, видеооператора Виталия Шелехова, звукооператора Георгия Байбородина уже посетила 14 районов республики, - рассказывали тогда в правительстве Бурятии.







В Сети опубликовали клип, снятый в рамках творческого проекта «Поем гимн Республики Бурятия вместе» (возрастное ограничение 0+). Также ролик на своей странице в соцсети разместил глава региона Алексей Цыденов.- Дорогие земляки, посмотрите, такого исполнения гимна нашей республики ещё не было. Все районы приняли участие. Вся Бурятия перед глазами. Разве можно не любить нашу землю! По-настоящему берёт за душу. С наступающим юбилеем Бурятии, со столетием! – подписал он видео.