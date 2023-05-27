Житель Бурятии получил срок за две спиленные сосны

А ещё у него изъяли бензопилу и арестовали автомобиль
Недавно перед судом предстал житель Баргузинского района, который попался на незаконной рубке деревьев. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ.
Как выяснилось, мужчина спилил две сырорастущие, жизнеспособные сосны. Ущерб от его действий оценили в 300 с лишним тысяч рублей. Мужчину признали виновным в уничтожении зелёных насаждений и дали ему условный срок. Кроме того, суд принял решение сохранить арест, наложенный на автомобиль сельчанина.
Принадлежащую «чёрному» лесорубу бензопилу конфисковали в доход государства. Приговор баргузинец обжаловать не стал. Он уже вступил в законную силу.
А ещё у него изъяли бензопилу и арестовали автомобиль
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