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Житель Бурятии получил срок за две спиленные сосны

Житель Бурятии получил срок за две спиленные сосны
Общество,  Фото:Pixabay.com
А ещё у него изъяли бензопилу и арестовали автомобиль

Недавно перед судом предстал житель Баргузинского района, который попался на незаконной рубке деревьев. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ.
 
Как выяснилось, мужчина спилил две сырорастущие, жизнеспособные сосны. Ущерб от его действий оценили в 300 с лишним тысяч рублей. Мужчину признали виновным в уничтожении зелёных насаждений и дали ему условный срок. Кроме того, суд принял решение сохранить арест, наложенный на автомобиль сельчанина.

Принадлежащую «чёрному» лесорубу бензопилу конфисковали в доход государства. Приговор баргузинец обжаловать не стал. Он уже вступил в законную силу.

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