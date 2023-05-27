27 мая

26 мая

Популярное

Под конец мая Бурятию накроет сильная жара

Под конец мая Бурятию накроет сильная жара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике скоро потеплеет до +27 градусов

Непогода в Бурятии отступит. Уже в начале следующей недели в республике воцарится настоящее лето. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.

Синоптики сообщили, что на выходных осадки прекратятся. В субботу, 27 мая, небольшой дождь и мокрый снег пройдут в юго-западных районах и по крайнему северу. Ветер утихнет – лишь кое-где его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Днём обещают от +13 до +18 и местами – от +7 до +12 градусов.

В воскресенье, 28 мая, ночная температура будет колебаться от -1 до +4, где-то – от -2 до -7. Дневная поднимется до +17, +22, местами – до +10, +15. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Возможны кратковременные дожди и грозы.

В Улан-Удэ в этот уик-энд осадков не ожидается. В дневное время в столице – от +17 до +20 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Ночью 29 мая по Бурятии – от +2 до +7, в некоторых районах – 2-7 градусов ниже нуля. Днём прогнозируют от +22 до +27, а местами – от +12 до +17. Преимущественно без осадков. По трассе БАМ – дожди и мокрый снег. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
погода прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество, 27.05.2023
В республике нет ни одного огненного очага
Под конец мая Бурятию накроет сильная жара
Под конец мая Бурятию накроет сильная жара
Общество, 27.05.2023
В республике скоро потеплеет до +27 градусов
В Улан-Удэ приведут в порядок дорогу, которую залило водой
В Улан-Удэ приведут в порядок дорогу, которую залило водой
Общество, 27.05.2023
Её пообещали отремонтировать до конца недели
Заключённого в Бурятии оставили без медицинской помощи
Заключённого в Бурятии оставили без медицинской помощи
Общество, 27.05.2023
В ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену

В Бурятии простятся с погибшим на СВО 38-летним мобилизованным
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 38-летним мобилизованным
Общество, 27.05.2023
Он дважды получал ранения на спецоперации
В Улан-Удэ вновь объявят однодневный сухой закон
В Улан-Удэ вновь объявят однодневный сухой закон
Общество, 27.05.2023
Алкоголь в городе не будут продавать в первый день лета
В Бурятии жителей райцентра возмутила плата за строительный мусор
В Бурятии жителей райцентра возмутила плата за строительный мусор
Общество, 27.05.2023
Кяхтинцы утверждают, что её размер определяют на глазок
Детский омбудсмен при президенте России открыла в Бурятии центр «Туяа»
Детский омбудсмен при президенте России открыла в Бурятии центр «Туяа»
Общество, 27.05.2023
Мария Львова-Белова посетила наркодиспансер и другие социальные объекты
В Улан-Удэ появились «говорящие» «зебры»
В Улан-Удэ появились «говорящие» «зебры»
Общество, 27.05.2023
Перед опасными переходами в городе нанесли предупреждающие надписи 
К библиотекарям Бурятии приедет «Иностранка»
К библиотекарям Бурятии приедет «Иностранка»
Общество, 27.05.2023
В рамках визита пройдут встречи, презентация и семинар

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^