Под конец мая Бурятию накроет сильная жара



Синоптики сообщили, что на выходных осадки прекратятся. В субботу, 27 мая, небольшой дождь и мокрый снег пройдут в юго-западных районах и по крайнему северу. Ветер утихнет – лишь кое-где его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Днём обещают от +13 до +18 и местами – от +7 до +12 градусов.



В воскресенье, 28 мая, ночная температура будет колебаться от -1 до +4, где-то – от -2 до -7. Дневная поднимется до +17, +22, местами – до +10, +15. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Возможны кратковременные дожди и грозы.





В Улан-Удэ в этот уик-энд осадков не ожидается. В дневное время в столице – от +17 до +20 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.



Ночью 29 мая по Бурятии – от +2 до +7, в некоторых районах – 2-7 градусов ниже нуля. Днём прогнозируют от +22 до +27, а местами – от +12 до +17. Преимущественно без осадков. По трассе БАМ – дожди и мокрый снег. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Непогода в Бурятии отступит. Уже в начале следующей недели в республике воцарится настоящее лето. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.