Улан-удэнца осудили за кражу и уклонение от административного надзора

Мужчина отделался двумя годами «условки»
Ещё 11 мая перед судом предстал житель бурятской столицы, против которого возбудили два уголовных дела. Его признали виновным по части 1 статьи 314.1 («Уклонение от административного надзора») и по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража с причинением значительного ущерба»).
Как выяснилось, ранее судимый мужчина, находящийся под административным надзором, самовольно оставил место жительства, а также совершил кражу.
В итоге улан-удэнец отделался мягким наказанием. Ему дали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте». Приговор пока не вступил в законную силу.
Перед опасными переходами в городе нанесли предупреждающие надписи
В краже заподозрили местную детвору
В рамках визита пройдут встречи, презентация и семинар
К высокой награде его представили посмертно
В парке «Кристальный» пройдут «Игры лета»
По просроченным зарплатам республика оказалась пятой на Дальнем Востоке
После 1 июня цены на ЖКУ в Улан-Удэ останутся прежними
В республике местами дожди
В столице Бурятии проведут торжественные мероприятия, посвящённые столетию республики
Также в Улан-Удэ откроется спортивная фотовыставка
Будут определены сильнейшие пловцы на трёх дистанциях в разных стилях
Будут работать детские площадки для детей всех возрастов
Турнир проведут в Иволгинском районе
Будет организована работа трёх круглых столов и девяти секций
Поля засеяли в Кижингинском и Хоринском районах