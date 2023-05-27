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Улан-удэнца осудили за кражу и уклонение от административного надзора

Улан-удэнца осудили за кражу и уклонение от административного надзора
Общество,  Фото:Pixabay.com
Мужчина отделался двумя годами «условки»

Ещё 11 мая перед судом предстал житель бурятской столицы, против которого возбудили два уголовных дела. Его признали виновным по части 1 статьи 314.1 («Уклонение от административного надзора») и по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража с причинением значительного ущерба»).

Как выяснилось, ранее судимый мужчина, находящийся под административным надзором, самовольно оставил место жительства, а также совершил кражу. 

В итоге улан-удэнец отделался мягким наказанием. Ему дали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте». Приговор пока не вступил в законную силу.
суд уголовное дело кража

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