Улан-удэнца осудили за кражу и уклонение от административного надзора





В итоге улан-удэнец отделался мягким наказанием. Ему дали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте». Приговор пока не вступил в законную силу.



Ещё 11 мая перед судом предстал житель бурятской столицы, против которого возбудили два уголовных дела. Его признали виновным по части 1 статьи 314.1 («Уклонение от административного надзора») и по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража с причинением значительного ущерба»).Как выяснилось, ранее судимый мужчина, находящийся под административным надзором, самовольно оставил место жительства, а также совершил кражу.