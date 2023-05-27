В республике местами дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая в республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +13,+18, местами +7,+12.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +15,+17.
В Улан-Удэ сегодня потеплеет до +17
Общество, Фото:
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