В Улан-Удэ провалился асфальт на отремонтированной дороге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Происходит это не в первый раз



В Улан-Удэ проведут обследование тротуара по улице Чайковского. Там местами провалился асфальт.



Эту дорогу по улице Чайковского протяжённостью 1,2 км ремонтировали в 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Спустя два года на тротуаре образовались провалы, которые подрядчик устранил в рамках гарантийных обязательств.



В этом году провалы образовались снова, на что обратили внимание городские общественники.



- Провалы произошли не по причине некачественного дорожного покрытия, а из-за неудовлетворительного состояния частных инженерных сетей, проходящих под дорожным полотном в этом месте, - сообщает МУ «Улан-Удэстройзаказчик».



В ближайшее время пройдёт обследование дороги, сообщили в мэрии. Также ведется работа по выявлению лиц, по вине которых провалился асфальт.



Гарантийный срок по всем объектам, отремонтированным в рамках нацпроекта, составляет пять лет.

