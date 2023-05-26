Происходит это не в первый раз
В Улан-Удэ проведут обследование тротуара по улице Чайковского. Там местами провалился асфальт.
Эту дорогу по улице Чайковского протяжённостью 1,2 км ремонтировали в 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Спустя два года на тротуаре образовались провалы, которые подрядчик устранил в рамках гарантийных обязательств.
В этом году провалы образовались снова, на что обратили внимание городские общественники.
- Провалы произошли не по причине некачественного дорожного покрытия, а из-за неудовлетворительного состояния частных инженерных сетей, проходящих под дорожным полотном в этом месте, - сообщает МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
В ближайшее время пройдёт обследование дороги, сообщили в мэрии. Также ведется работа по выявлению лиц, по вине которых провалился асфальт.
Гарантийный срок по всем объектам, отремонтированным в рамках нацпроекта, составляет пять лет.
В Улан-Удэ провалился асфальт на отремонтированной дороге
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В честь юбилея кинологической службы сотрудники Бурятской таможни рассказали о своей службе
Происходит это не в первый раз
Некоторые из них обнародовали только среднемесячную зарплату
Школьники показали свою строевую подготовку, сборку и разборку учебного оружия
А некоторые из них обменивались «домашкой» и контрольными по разным предметам
В семье местных жителей появилось сразу двое сыновей
Неходячий мужчина оказался брошен на произвол судьбы
Ковчег с великой святыней покинул Бурятию
Их встречал в аэропорту глава республики
Ими займётся единая управляющая компания
Подрядчик решил задействовать ещё несколько бригад
«Байкал-Daily» узнал, как их научились делать в Улан-Удэ
Их отдадут под рекреационные нужды
Животных увезли на «штрафстоянку»
Местные жители заявили, что проход к ним закрыли