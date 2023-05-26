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В Улан-Удэ провалился асфальт на отремонтированной дороге

В Улан-Удэ провалился асфальт на отремонтированной дороге
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Происходит это не в первый раз

В Улан-Удэ проведут обследование тротуара по улице Чайковского. Там местами провалился асфальт.

Эту дорогу по улице Чайковского протяжённостью 1,2 км ремонтировали в 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Спустя два года на тротуаре образовались провалы, которые подрядчик устранил в рамках гарантийных обязательств.

В этом году провалы образовались снова, на что обратили внимание городские общественники.

- Провалы произошли не по причине некачественного дорожного покрытия, а из-за неудовлетворительного состояния частных инженерных сетей, проходящих под дорожным полотном в этом месте, - сообщает МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

В ближайшее время пройдёт обследование дороги, сообщили в мэрии. Также ведется работа по выявлению лиц, по вине которых провалился асфальт.

Гарантийный срок по всем объектам, отремонтированным в рамках нацпроекта, составляет пять лет.
дорожный ремонт

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