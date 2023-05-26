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В Бурятию вместе с матерью-героиней неожиданно прилетела детский омбудсмен РФ

В Бурятию вместе с матерью-героиней неожиданно прилетела детский омбудсмен РФ
Общество,  Фото:страница Алексея Цыденова
Их встречал в аэропорту глава республики

В пятницу, 26 мая, в Улан-Удэ вернулась мать-героиня из Закаменского района Людмила Бадмаева, которая на днях получила почётный орден из рук главы государства Владимира Путина. Вместе с ней в столицу республики прибыла уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова.

Их встречал в аэропорту «Байкал» руководитель региона. Детский омбудсмен и Алексей Цыденов посетят ряд социальных объектов. Кроме того, Львова-Белова проведёт совещание с участием членов правительства РБ и представителей профильных министерств и ведомств.

Глава Бурятии напомнил:  у Людмилы Бадмаевой и её мужа Алексея – десять ребятишек. Он поздравил супругов с присвоением звания «Мать-героиня».

- Наш омбудсмен Мария Алексеевна сама многодетная мама – воспитывает 10 детей и ещё для 13-ти является опекуном. Такие семьи – настоящий пример для всех! – заявил Цыденов. – Государство всячески помогает таким семьям. По поручению президента России учреждены детские пособия, единовременные выплаты при рождении детей. В общем, создаются условия, чтобы наши семьи становились больше.

Уполномоченный отметила, что приехала в Бурятию впервые.

- Поездка сложилась неожиданно и я этому очень рада, – подчеркнула она. – Бурятия участвовала в нашей стратегической программе «Подростки России» и сегодня мы открываем первый в стране этноцентр для ребят в возрасте от 12 до 17 лет, где они с пользой смогут проводить свободное время. Кроме того, интересно изучить опыт республики по реабилитации алко- и наркозависимых родителей. Посетим дом ребёнка. По президентскому поручению моя главная задача сейчас – сделать так, чтобы в социальных учреждениях не было маленьких детей. Это самый уязвимый возраст, когда им нужен значимый взрослый.

Кроме того, Львова-Белова побывает в интернате для ребятишек с умственными нарушениями. В Бурятии она проведёт один день.
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