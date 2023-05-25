В Бурятии в селе Надеино начали долгожданный ремонт дороги





На улице Ленина в селе Надеино Тарбагатайского района Бурятии стартовал ремонт дороги. Протяжённость участка составляет 3,7 км. Подрядчик уже снял старый асфальт и начал земляные работы, сообщили в минтрансе Бурятии.На ремонт выделена сумма в размере 37 млн рублей. В рамках ремонта будет укреплены грунт и обочины, уложено новое асфальтобетонное покрытие.- Работы ведутся согласно установленных планов в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием. Строительный контроль на объекте работает в тесном взаимодействии с подрядной организацией. Все замечания и недоработки устраняются на месте, чтобы дорога была сдана в срок в надлежащем состоянии, - заявил замглавы Тарбагатайского района Андрей Гнеушев.Также на объекте отремонтируют водопропускные трубы и лотки, произведут отсыпку, уплотнение и выравнивание земляного полотна, устроят остановки, установят дорожные знаки, нанесут разметку.- Надеинцы давно ждали ремонта дороги. Улица протяжённостью 3,6 км проходит через всё село и ведёт в Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Здесь же проходит автобусный маршрут, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Александр Гоге.Окончание работ намечено на конец сентября. Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».