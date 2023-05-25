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В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков

В Бурятии выявили пьяных и курящих подростков
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Также были выявлены факты продажи алкоголя несовершеннолетним

206 школах Бурятии прозвенели «Последние звонки». В обеспечении охраны общественного порядка задействовалось более 220 полицейских, 47 добровольных народных дружинника, сотрудники частных охранных предприятий и Росгвардии.

- В период проведения торжественных мероприятий нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В дни проведения торжественных мероприятий совместно с представителями КДН и ЗП, образования и родительской общественности были проведены профилактические рейды в вечернее и ночное время.

В ходе проведения профилактических мероприятий зафиксировано 17 административных правонарушений. Выявлено 6 фактов нарушения особых требований и правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции – 4 протокола по признакам правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ, составлено в Улан-Удэ, по одному в Селенгинском и Тункинском районах.

В Улан-Удэ полицейскими выявлено 3 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним (ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ). В общественных местах задержано 5 подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.22 КоАП РФ) - 4 в Улан-Удэ, 1 в Заиграевском районе.

В Заиграевском районе выявлен один факт потребления алкоголя в общественном месте несовершеннолетними (ст. 20.20 КоАП РФ). В Тункинском районе выявлен факт нарушения запрета курения табака несовершеннолетним (ст. 6.24 КоАП РФ).

Праздничные мероприятия, посвящённые окончанию учебного года продлятся в районах Бурятии до 28 мая.

- Полиция обращает особое внимание родителей (законных представителей) и самих подростков на соблюдение несовершеннолетними мер личной безопасности и сохранности имущества при проведении массовых мероприятий, недопущение фактов употребления ими спиртных напитков и нахождения в ночное время на улице, общественных местах без сопровождения взрослых, - отметили в полиции.

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