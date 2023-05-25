В отдельных районах ветер усилится до 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 25 мая, в республике переменная облачность, местами дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +10,+15, местами +4,+9.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +10,+12.
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, Фото:
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