В Улан-Удэ инвалидам-колясочникам вернули пешеходную дорожку

Жители дома имени Эржены Будаевой обратились к и.о. прокурора Бурятии



В январе исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл выездной приём для жильцов специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой. Они пожаловались на то, что из-за перекопанной дороги лишились нормального проезда.



- В ходе проведения земляных работ для строительства участка тепловой сети филиалом «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» нарушена целостность пешеходной дорожки по проспекту Строителей. Это препятствует доступу инвалидов-колясочников к объектам социальной и транспортной инфраструктур. Организацией меры по восстановлению нарушенного элемента благоустройства в установленные сроки не приняты. Администрацией района акт обследования места осуществления земляных работ не составлен, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По поручению Михаила Филичева прокуратура Октябрьского района провела проверку. В итоге директору филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» и руководителю администрации района внесли представления. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения устранены.



Кроме этого, жительница Улан-Удэ пожаловалась на то, что её сняли с учёта нуждающихся в жилых помещениях. Основанием послужило наследование жилого дома в Кабанском районе Бурятии.



- Администрация Октябрьского района Улан-Удэ не учла, что жильё не отвечает условиям доступности для инвалидов, что не может свидетельствовать об улучшении жилищных условий. По результатам приёма женщину восстановили на учёте с даты первоначальной его постановки, - уточнили в прокуратуре.

