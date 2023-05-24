Жители дома имени Эржены Будаевой обратились к и.о. прокурора Бурятии
В январе исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл выездной приём для жильцов специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой. Они пожаловались на то, что из-за перекопанной дороги лишились нормального проезда.
- В ходе проведения земляных работ для строительства участка тепловой сети филиалом «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» нарушена целостность пешеходной дорожки по проспекту Строителей. Это препятствует доступу инвалидов-колясочников к объектам социальной и транспортной инфраструктур. Организацией меры по восстановлению нарушенного элемента благоустройства в установленные сроки не приняты. Администрацией района акт обследования места осуществления земляных работ не составлен, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По поручению Михаила Филичева прокуратура Октябрьского района провела проверку. В итоге директору филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» и руководителю администрации района внесли представления. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения устранены.
Кроме этого, жительница Улан-Удэ пожаловалась на то, что её сняли с учёта нуждающихся в жилых помещениях. Основанием послужило наследование жилого дома в Кабанском районе Бурятии.
- Администрация Октябрьского района Улан-Удэ не учла, что жильё не отвечает условиям доступности для инвалидов, что не может свидетельствовать об улучшении жилищных условий. По результатам приёма женщину восстановили на учёте с даты первоначальной его постановки, - уточнили в прокуратуре.
В Улан-Удэ инвалидам-колясочникам вернули пешеходную дорожку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Директора школы оштрафовали
Люди недовольны, что им приходится ездить с пьянью в одном микрике
Жители дома имени Эржены Будаевой обратились к и.о. прокурора Бурятии
Андрей Муравьёв рассказал, что люди при штурме вершины умирали прямо у него на глазах
Им придётся выложить штраф
Церемонию благословил редкий для центра России орёл
Теперь их будут перечислять пятого числа каждого месяца
Дамба Аюшеев получил награду в Кремле
В СИЗО прошли спортивные соревнования
Семена были заражены горчаком ползучим
Людмила Бадмаева получила почётный орден
Театр кукол «Ульгэр» покажет свой спектакль на «Байкальском талисмане»
Церемония открытия состоится 25 мая
Днём будет тепло
Общество, 23.05.2023
В республике состоится турнир по водному туризму