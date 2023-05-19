В Улан-Удэ назвали победителей международного кинофестиваля

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Обладателем гран-при стал фильм из Бурятии



17 мая в Улан-Удэ наградили участников первого международного кинофестиваля детских, юношеских и семейных фильмов «Хрустальный нерпёнок». В качестве приза были вручены тарелки авторской работы бурятского художника Зоригто Доржиева, а имена победителей зачитывали со старинных свитков, расписанных старомонгольской вязью.



В фестивале приняли участие 24 картины из России, Ирана, Китая, Беларуси, Индии, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Все фильмы в течении пяти конкурсных дней оценивали сразу два жюри: профессиональное и детское.



Общим решением жюри обладателем гран-при кинофестиваля «Хрустальный Нерпёнок» стал фильм «Дух Байкала» (12+, Россия, Бурятия) режиссёра Михаила Расходникова. Приз получали соавтор сценария, исполнитель главной роли Моисей Куртанидзе и продюсер фильма Дина Замалиева.



Победителями фестиваля стали:



Дипломом Турецкого культурного центра института имени Юнуса Эмре наградили фильм «Наследница. Усольские тайны» (6+, Россия, Пермский край) режиссёра Натальи Калининой.



Диплом «За талантливую продюсерскую работу» получил фильм «Нахимовцы» (12+, Россия) режиссёра Олега Штрома.



Дипломом «За талантливый актёрский ансамбль» был отмечен фильм «Отряд Таганок» (6+, Россия, Башкортостан) режиссёра Айнура Аскарова.



Дипломом «За популяризацию музейного дела средствами кинематографа» награждён фильм «Наследница. Усольские тайны» (6+).



«Лучшая женская роль в российском конкурсе» - Василиса Немцова, фильм «Сокровища партизанского леса» (12+, Россия).



«Лучшая мужская роль в российском конкурсе» - Егор Корешков, фильм «Всё хорошо» (6+, Россия).



«Лучший сценарий в российском конкурсе» - фильм «Грозный папа» (6+, Россия). Авторы сценария Кирилл Журенков и Надежда Воробьёва. Режиссёры Карен Оганесян, Юрий Коробейников.



«Лучшая режиссёрская работа в российском конкурсе» - фильм «Звёзды мне укажут путь» (6+, Россия). Режиссёр Филипп Абрютин.



«Победитель российского конкурса» – фильм «Как починить велосипед» (6+, Россия, Республика Саха -Якутия). Режиссёр Никандр Фёдоров.



В международном конкурсе победили:



Диплом «Тоонто нютаг» за воплощение неразрывной связи человека с родной землёй» выиграл фильм «Водный мальчик» (6+, Таджикистан). Режиссёр Файзулло Файз.



Дипломом «За креативную адаптацию биографии выдающейся личности» наградили фильм «Десять жизней медведя» (12+, Республика Беларусь). Режиссёр Андрей Кудиненко.



Дипломом «За детское мужество в решении недетских проблем» был отмечен фильм «Астероид» (12+, Иран). Режиссёр Мехди Хосейниванд Аалипур.



«Лучшая детская роль в международном конкурсе» - Бележан Маясаров, фильм «Тарлан» (12+, Казахстан-Россия).



«Лучшая мужская роль в международном конкурсе» - Олег Бабуев, фильм «Дух Байкала» (12+, Россия. Республика Бурятия).



«Лучший сценарий в международном конкурсе» - Нарек Авагян, фильм «Однажды в школе» (6+, Армения). Режиссёр Арутюн Халафян.



«Лучшая режиссёрская работа в международном конкурсе» - фильм «Запах полыни» (6+, Кыргызстан). Режиссёр Айбек Дайырбеков.



«Победитель международного конкурса» - фильм «Обруч» (6+, Турция) режиссёра Ахмета Токлу.



Также в дни проведения кинофестиваля между кинематографистами достигнуты договорённости о съёмках некоторых совместных кинопроектов и тесной консолидации кинематографистов Бурятии с коллегами из регионов России и мира. Организаторы фестиваля сообщают, что фестиваль планируется проводить ежегодно, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

