Теплоэнергетики обсчитали улан-удэнцев на два с лишним миллиона

За отопление по их вине переплатили жильцы шести домов



ТГК-14 привлекли к ответственности за незаконные начисления. Речь идёт о ежегодной корректировке платы за отопление. Жильцов шести домов в столице Бурятии обсчитали более чем на два миллиона рублей.



Как пояснили в Госстройжилнадзоре, ресурсоснабжающая организация сделала начисления по нормативу, не учитывая показания расходомеров на горячее водоснабжение.



- Преобразователи расхода вывели из коммерческого учёта по различным причинам и не поставил на него снова. В итоге ежегодная корректировка составила от 35 до 490 тысяч рублей для каждого дома, – пояснили в ведомстве.



Люди пожаловались на теплоэнергетиков, и в Госстройжилнадзоре провели проверку. В итоге специалисты выявили нарушения. В итоге на ТГК-14 завели административные дела. Компании пришлось выплатить штрафы – по 50 тысяч за каждый дом.



Кроме того, ТГК-14 через суд обязали сделать жильцам перерасчёт и поставить счётчики на учёт.



- В домах, которые оборудованы специальными приборами, не должно быть начислений по нормативам, иначе теряется всякий смысл учёта фактического потребления ресурсов, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – Подобное нарушение прав собственников недопустимо. Приборы призваны уточнять объёмы ресурса. Тогда можно понимать, какие энергосберегающие мероприятия нужно проводить в доме.