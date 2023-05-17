Военные инженеры помогают жителям джидинских сёл уже шестой год подряд
Специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) отправились в Джидинский район Бурятии для установки понтонного моста через реку Джида.
Ежегодно военные инженеры наводят понтонную переправу в районе сёл Дырестуй и Зарубино. Мост будет установлен шестой год подряд.
- Накануне военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники и понтонных звеньев к совершению многокилометрового марша на расстояние до 200 километров из пункта постоянной дислокации в городе Кяхта до места установки. Часть техники, в том числе плавающие гусеничные транспортёры ПТС-М, будет доставлена с помощью армейских тягачей «КамАЗ-65225», - сообщили в пресс-службе ВВО.
Всего для выполнения задачи в район планируется доставить 18 понтонных звеньев на автомобилях повышенной проходимости «КрАЗ-255Б». По прибытии военные инженеры выполнят нормативы по сбросу понтонных звеньев и наведению переправы.
Длина моста составит более 100 метров. Для её наращивания, в случае подъёма уровня воды, будет создан запас понтонных звеньев. Также военные организуют подъездные пути как для пешеходов, так и для автомобилей.
Ежедневно будет проводиться осмотра переправы, а также уровень воды в реке.
Мост будет функционировать до поздней осени.
В Бурятии военные вновь установят понтонный мост на реке Джида
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