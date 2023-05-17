В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Караван дружбы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Каждая национальная автономия презентует свои площадки с сувенирами, блюдами, играми и забавами



Национальные центры, автономии, землячества Бурятии соберутся на фестивале «Караван дружбы». Они представят культурное наследие и традиции народов, проживающих в республике.



Мероприятие состоится 3 июня с 11:00 до 20:00 на Театральной площади. Она станет гостеприимной «улицей добрых соседей».



Культурные центры презентуют свои площадки с выставками произведений художественных промыслов, сувениров, книг на разных языках, мастер-классами от мастеров-ремесленников, играми и забавами.



На восточном базаре во всем многообразии будет представлена кухня народов республики. Украсят фестиваль разноцветье традиционных костюмов, красивая музыка и танцы. На гала-концерте выступят лучшие национальные творческие коллективы и известные артисты республики.



– Если вы хотите познакомиться с богатым гобеленом национальных культур, которые называют Бурятию своим родным домом, не пропустите республиканский фестиваль «Караван Дружбы» на Театральной площади имени Линховоина. Вы сможете насладиться живыми выступлениями, музыкой, кухней и многим другим, погрузившись в зрелища и звуки этого невероятного праздника, символизирующего единство и толерантность многонациональной Бурятии, - обратилась к жителям министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.





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