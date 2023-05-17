В Улан-Удэ воздух прогреется до +20 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 мая в республике переменная облачность, днём по северной половине местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +17,+22, местами +7,+12.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём +18,+20.
В Бурятии местами небольшой дождь
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице республики пройдёт новая встреча в клубе путешественников
Их увидят зрители Читы и двенадцати районах Забайкалья
Проект успешно работает в восьми районах республики
В Иркутске состоится XIV международный фестиваль современной драматургии
Для Юлии Ивановой профессия бортпроводника, по её словам, всегда была идеальной
Она прочитает стихи о Бурятии и известных людях республики
Он состоится в Дульдургинском районе
Среди участников есть учащиеся из Бурятии
В столице Бурятии назвали победителей городского конкурса сочинений и стихотворений
В городской праздник внесли организационные изменения
Они появятся там, где будет выполнено благоустройство
В республике впервые состоялся межрегиональный этап соревнований среди студенческих спортивных клубов
В Забайкалье состоится всероссийская выставка овец и коз
К Богине Янжиме обращаются бездетные женщины, ей поклоняются артисты, музыканты, поэты и художники. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с большого молебна
Победителями стали 15 семей