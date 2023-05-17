В Бурятии местами небольшой дождь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ воздух прогреется до +20 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 мая в республике переменная облачность, днём по северной половине местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +17,+22, местами +7,+12.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём +18,+20.

