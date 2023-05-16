Главврач районной больницы получил представление от прокуратуры
Прокуратура в Прибайкальском районе Бурятии восстановила права инвалидов на бесплатные лекарства.
- Двум местным жителям - инвалидам I группы, лечащий врач назначил лекарственный препарат. Однако в нарушение закона лекарство им бесплатно не выдавалось, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
После проверки главный врач центральной районной больницы получил прокурорское представление. После этого нарушения были устранены: сельчане получили лекарства. «Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.
В Бурятии прокуратура помогла инвалидам получить лекарства
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