В Бурятии прокуратура помогла инвалидам получить лекарства

Главврач районной больницы получил представление от прокуратуры



Прокуратура в Прибайкальском районе Бурятии восстановила права инвалидов на бесплатные лекарства.



- Двум местным жителям - инвалидам I группы, лечащий врач назначил лекарственный препарат. Однако в нарушение закона лекарство им бесплатно не выдавалось, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



После проверки главный врач центральной районной больницы получил прокурорское представление. После этого нарушения были устранены: сельчане получили лекарства. «Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.



