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B Бурятии определили лучшее звено газодымозащитной службы

B Бурятии определили лучшее звено газодымозащитной службы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Состоялся ежегодный конкурс профмастерства

Ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства среди личного состава пожарных частей Главного управления МЧС России по Бурятии государственной противопожарной службы традиционно прошёл в пятой пожарно-спасательной части.

Открытие соревнований началось с торжественного поднятия флага Российской Федерации победителями прошлых соревнований, далее перед личным составом с приветственным словом выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии (по государственной противопожарной службе) Андрей Боркин.

- Как известно, на пожаре дорога каждая минута. Малейшее промедление может стоить человеческой жизни. Подобные соревнования – это не только повод посостязаться с коллегами, но и отличная возможность довести свои действия до автоматизма, чтобы при выполнении поставленных задач действия личного состава были чёткими и слаженными. Уверен, что сегодня, выходя на старт, все вы продемонстрируете высокий уровень теоретических знаний и практической подготовки. Желаю всем участникам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы. Пусть победит сильнейший!


На старт вышли 11 команд, каждой из которых предстояло продемонстрировать свои знания и умения в теории и на практике. Решение билетов по газодымозащитной службе, проведение сердечно-лёгочной реанимации, выполнение практических задач, как в личном, так и в командном зачёте. В составе звена командам предстояло включиться в дыхательные аппараты, найти пострадавшего в теплодымокамере и произвести боевое развёртывание с преодолением полосы препятствий.


- Если элементы группового этапа были хорошо знакомы для спортсменов, в личном первенстве задачу в этом году усложнили. Комплекс упражнений по соединению пожарных рукавов и продвижению по рукавным линиям атлеты проходили вслепую. При выполнении учитывалось не только правильность исполнения, но и скорость. Участники смотра-конкурса показали достойный результат, - отметил судья соревнований Сергей Степанов.

На этот раз лидерами стали огнеборцы ПСЧ- 2 Главного управления МЧС России по Бурятии - Алексей Павлов, Илья Пономарёв, Леонид Емельянович, Роман Арефьев. Впереди подготовка к поездке во Владивосток, где победители представят республику на соревнованиях среди Главных управлений Дальневосточного Федерального округа.

Серебро завоевала команда ПСЧ-5 - Сергей Иванов, Михаил Югов, Юрий Катков, Андрей Потёмкин. Почётное 3 место досталось звену ГДЗС ПСЧ-3, в состав команды вошли: Николай Петров, Сергей Мартынов, Максим Цыбенов, Сергей Овчинников.
МЧС учения

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