В Бурятии открыли мемориальную доску подполковнику милиции в отставке













В отделе МВД России по Иволгинскому району состоялось открытие памятной мемориальной доски подполковнику милиции в отставке Ивану Туробову. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника управления по работе с личным составом МВД Бурятии Николай Шмаков, председатель Совета ветеранов МВД Бурятии Виктор Приеменко, руководство и личный состав отдела.Под трогательное стихотворение «Полковник Туробов» авторства майора милиции в отставке Семёна Коновалова врио начальника отдела Александр Биликтуев и председатель Совета ветеранов Виктор Приеменко сняли полотно с мемориальной доски.- Идея создания памятного знака принадлежит председателям совета ветеранов и общественного совета районного отдела полиции Эльвире Ширеторовой и Евгению Жукову. Они поделились вдохновением с семьёй заслуженного милиционера и встретили одобрение. На протяжении полувека жизнь Ивана Ивановича была неразрывно связана с органами внутренних дел Бурятии, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Трудовой путь ветеран начинал, не планируя милицейской карьеры. По окончанию семи классов работал рыбаком в колхозе «Байкал», отслужил в рядах Советской Армии, закончил училище и приехал в Иволгинский район на мелиоративную стройку.Всё изменила встреча с сослуживцем, который предложил ему поступить в Хабаровскую школу милиции. 1 октября 1969 года Иван Туробов стал курсантом Хабаровской школы милиции. По окончанию образовательного учреждения молодого сотрудника направили в Кабанский район на должность старшего инспектора легендарного ОБХСС. Через три года успешной работы Иван Иванович был назначен на должность заместителя начальника отдела милиции Баунтовского райсполкома. В 1980 году стал начальником Иволгинского РОВД.В годы его работы в должности начальника райотдела, а это 12 лет, раскрываемость преступлений составляла почти 95 процентов. В 1992 году, после 23 лет службы в органах внутренних дел, Иван Иванович ушёл в отставку. Уйдя на заслуженный отдых, Иван Иванович не терял связи с родным коллективом и 12 лет (до 2004 года) возглавлял совет ветеранов Иволгинского отдела милиции. В 2005 году вошёл в состав общественного совета при ОМВД, был избран председателем объединения.В 80 лет стал дипломантом премии Общественного совета при МВД Бурятии «Признание» в номинации «Всегда в строю». Заслуженный юрист Бурятии, несмотря на свой почтенный возраст, встречался с подростками, молодёжью и жителями района, рассказывал о своём военном детстве, службе в органах и прививал любовь к Родине.Славную традицию служения Отечеству поддержала и семья Ивана Ивановича. Дочь Наталья прослужила в милиции 12 лет. По стопам родственников пошли и внуки заслуженного ветерана - две внучки и внук служат в органах.Как сказал сам Иван Иванович, «Наша семья всегда в строю и готова прийти на помощь родному МВД в любой момент».Его не стало в 2021 году. 13 мая 2023 года Ивану Туробову исполнилось бы 85 лет.