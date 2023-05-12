В столице Бурятии пройдёт творческий вечер
26 и 27 мая в Улан-Удэ состоится творческий вечер «Откровение. Yльгэрэй зугаа» (6+). Его проведёт театр кукол «Ульгэр» в центре креативных индустрий «Хэб-Хаб».
В программе мероприятия будет просмотр спектакля «Поющая стрела» (6+), а также встреча с создателями и обсуждение спектакля, сообщили в театре.
- Мы изучаем новые пространства, и нам интересно взаимодействовать с креативным сообществом. В современных условиях театру важно пробовать и выходить за рамки театральной сцены. Тем самым мы расширяем своё творчество и познаем свой потенциал, - заявила директор «Ульгэра» Баирма Дашидоржиева.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ театр кукол выйдет за «рамки сцены»
Общество, Фото:
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