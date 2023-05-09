В Бурятии с Днём Победы поздравили 100-летнего ветерана

Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской навестил 100-летнего ветерана Прокопия Фокеевича Афанасьева.
Мордовской поздравил ветерана с 78-й годовщиной Великой Победы, поблагодарил за неоценимый вклад в победу над фашизмом и вручил ему памятные подарки.
Прокопий Фокеевич после окончания пяти классов пошёл работать вместе с семьёй в колхоз. Война застала его на полевом стане, когда он работал в тракторной бригаде. На фронт Прокопий Фокеевич отправился в феврале в 1942-м году. На восточной границе он сначала попал в 293-й мотострелковый полк, затем в 127-й стрелковый полк. За пять лет службы он побывал в Монголии, Китае, принимал участие в войне с Японией.
За заслуги на фронте Прокопия Фокеевича наградили орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».
После демобилизации Прокопий Фокеевич вернулся в Заиграевский район, женился на односельчанке Ульяне Ивановне, вырастил четверых детей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 9 мая глава Бурятии Алексей Цыденов навестил 98-летнего участника войны Дмитрия Михайловича Бобровского.