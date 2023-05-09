Глава Бурятии в День Победы навестил 98-летнего ветерана





Глава Бурятии Алексей Цыденов, зампреды правительства, министры и главы районов навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, всем участникам войны были вручены широкоформатные телевизоры.Так, 9 мая Алексей Цыденов навестил 98-летнего участника войны Дмитрия Михайловича Бобровского.- Дмитрий Михайлович, поздравляю вас и вашу большую семью с Днём Победы. Желаю вам крепкого здоровья, отпраздновать 100-летний юбилей, - обратился к ветерану Алексей Цыденов.Дмитрий Михайлович рассказал, что война застала его в 16-летнем возрасте, когда он учился в колледже.- 17 лет я встретил уже на фронте. Нас погрузили в вагоны и отправили в Москву, я был распределён в разведроту и отправился на Курскую дугу. Было всякое, обезвреживали немецких диверсантов, переодетых в советскую форму. В начале Курской битвы их было очень много, но наши ребята были отважны, быстры, непоколебимы, часто встречались с фашистами в ближнем бою. Как сейчас помню, как потерял товарища в одном из таких боев, поднимал, тащил его, руки были все в крови. Помню первый салют в Москве. Он был в нашу честь, когда мы освободили от нацистов Белгород и Харьков, - поделился воспоминаниями ветеран.Юный разведчик участвовал в боях под началом знаменитого маршала Советского Союза Ивана Конева. В 1943 году Дмитрий Михайлович получил серьёзное ранение, отправился в госпиталь в Баку и только в 1944 году вернулся домой.В Улан-Удэ семья Бобровских переехала жить в январе 1950 года. Дмитрия Михайловича назначили заместителем директора дворца культуры ЛВРЗ, одновременно он совмещал и должность директора парка имени Орешкова. С 1969 года он работал в областном совете профсоюзов, в отделе культуры. В 1985 году ушёл на заслуженный отдых и, будучи на пенсии являлся членом президиума Совета ветеранов Железнодорожного района.Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Победу над Германией». Имеет почётные звания «Заслуженный работник культуры Бурятии», «Отличник кинематографии СССР».У него два сына, семь внуков, 13 правнуков.