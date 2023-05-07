Глава Бурятии прогулялся со школьниками по эколого-исторической тропе

Алексей Цыденов вместе с детьми прошагал по ней целую версту





















Сегодня же это не только место притяжения туристов, но и площадка для различных образовательных и исследовательских молодёжных экопроектов. Новая тропа уже органично вписалась как в повседневную жизнь Танхоя, так и в туристическую инфраструктуру всего Байкальского заповедника. «Танхойскую версту» создало ОАО «РЖД» при содействии резервата и при поддержке общественных организаций.













Как отметил директор учреждения Василий Сутула, одна из важнейших составляющих проекта – участие в нём подрастающего поколения.



- Тропа и окружающее пространство – это точка приложения волонтёрских сил. Реализовано уже много проектов, в которых задействованы наши добровольные помощники от мала до велика: дети, пенсионеры, местные жители и гости – наши туристы, а также волонтёры с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнул он. – В предыдущие годы здесь работали молодые инвалиды из разных уголков нашей страны. Ребята занимались благоустройством прилегающих территорий и уборкой мусора.



По тропе глава республики прогулялся вместе с детьми из школы-интерната № 21 ОАО «РЖД», которая уже давно сотрудничает с биосферным заповедником. Ребята рассказали, что живут у Байкала и учатся железнодорожной школе, а потому очень заинтересовались проектом, объединившим историю Транссиба и байкальскую природу. Они стараются собственными силами сделать маршрут ещё интереснее и привлекательнее.



- Мы уже проводили исследования – изучали, какие растения можно встретить рядом с тропой. Обнаружили, что здесь растут и такие виды, которые обычно в нашей местности не встречаются, – рассказали они.



А ещё ребята высаживают на этом маршруте деревья. Школьники поделились с главой своими идеями. Например, установить вдоль «Танхойскоя версты» дополнительные информационные стенды с изображением обитающих здесь птиц и зверей и определитель на русском и английском языках. А ещё – разместить его в Интернете. «Чтобы люди заранее могли узнать, какие растения можно встретить на тропе», – пояснили юные активисты.



Глава Бурятии, в свою очередь, отметил, что она единственная в своём роде и занимает достойное место среди других достопримечательностей и знаковых мест региона.



- Вы – настоящие помощники в природоохранных делах. Сохранение байкальской природы для вас – не просто слова, а реальные дела, в том числе – здесь, на тропе, – обратился Алексей Цыденов к школьникам. – Вообще у этого места богатая история. В давние времена по этому участку проходил отрезок Великого Чайного пути. Здесь шли обозы и караваны с товарами, скакали контрабандисты, следовали те, кто столетие назад переправлялся через Байкал, чтобы потом двигаться на Дальний Восток. Сейчас здесь Байкальский заповедник, который сохраняет не только природное достояние, но и историко-культурное наследие.



По словам Цыденова, «Танхойская верста» – показательный пример для пешеходного туризма.



- Наши гости – туристы могут и байкальской природой полюбоваться, и к истории прикоснуться, и свой экологический вклад внести. И замечательно, что у вас много планов, что вы не останавливаетесь на достигнутом, – заключил он и пожелал всем успехов.







В воскресенье, 7 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов отправился в Кабанский район. Он поучаствовал в выпуске мальков омуля в Байкал и затем поехал в посёлок Танхой. Ещё в 2021 году вблизи одноимённой станции открылась эколого-историческая тропа «Танхойская верста», которая соединяет железнодорожную станцию Танхой и визит-центр «Байкал заповедный».Маршрут протяжённостью в 1250 метров знакомит посетителей с историей населённого пункта начала XX века. Этот небольшой посёлок сыграл важнейшую роль в развитии железнодорожного транспорта в Сибири и стал одним из элементов «золотой пряжки» Транссибирской магистрали. Более 100 лет назад здесь проходил путь тех, кто пересекал священное озеро на паромах Байкальской переправы и после ехал на Дальний Восток.