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В Бурятии набирает обороты акция «Бессмертный автополк»

В Бурятии набирает обороты акция «Бессмертный автополк»
Общество, 
Автоинспекторы разместили портреты участников Великой Отечественной войны на патрульных автомобилях

В Улан-Удэ набирает обороты патриотическая акция «Бессмертный автополк» (0+).

К ней присоединились сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы разместили на патрульных автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны – своих дедов, прадедов, родственников, земляков и героев страны. Памятные фотографии расположили на задних стеклах служебного транспорта. Так они будут видны всем участникам дорожного движения.



Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Эдуард Сыбенов рассказал о своём прадеде:

«Сыбенов Ошор-Доржо Иринчинович родился в 1919 году в Тункинском районе. Во время Великой Отечественной войны служил в 252 стрелковой дивизии 932 стрелкового полка. Погиб в феврале 1943 года в Волгоградской области. Я очень горжусь своим прадедом. Пусть все видят героя нашей семьи».

Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Аюр Баяртуев вспоминает о своем дедушке Баяртуеве Дугаржапе Гыргеевиче:

«Был мобилизован в декабре 1943 года Кижингинским РВК. В боевых действиях участвовал с октября 1944 по 9 мая 1945 года. Принимал участие в освобождении города Бреслау. После демобилизации работал первым секретарем Кижингинского райкома ВЛКСМ. С 1956 по 1986 годы был директором Кижингинской СОШ. Является заслуженным учителем Бурятской АССР. Второй мой дед – Ябжанов Намсарай Лопсонович также является участником ВОВ. Его портрет сегодня на моём служебном автомобиле, как дань уважения и памяти нашим предкам».

Как сообщал «Байкал-Dailу», традиционное шествие «Бессмертного полка» в Бурятии, как и в других регионах, в этом году отменили из соображений безопасности. Портреты своих близких – участников войны и тружеников тыла – жителям предложили разместить на автомобилях или на одежде. 

Ранее в акцию «Бессмертный автополк» включились сотрудники Росгвардии Бурятии.
ГИБДД День Победы Бессмертный полк

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