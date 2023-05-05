В Бурятии набирает обороты акция «Бессмертный автополк»









Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Эдуард Сыбенов рассказал о своём прадеде:



«Сыбенов Ошор-Доржо Иринчинович родился в 1919 году в Тункинском районе. Во время Великой Отечественной войны служил в 252 стрелковой дивизии 932 стрелкового полка. Погиб в феврале 1943 года в Волгоградской области. Я очень горжусь своим прадедом. Пусть все видят героя нашей семьи».



Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Аюр Баяртуев вспоминает о своем дедушке Баяртуеве Дугаржапе Гыргеевиче:



«Был мобилизован в декабре 1943 года Кижингинским РВК. В боевых действиях участвовал с октября 1944 по 9 мая 1945 года. Принимал участие в освобождении города Бреслау. После демобилизации работал первым секретарем Кижингинского райкома ВЛКСМ. С 1956 по 1986 годы был директором Кижингинской СОШ. Является заслуженным учителем Бурятской АССР. Второй мой дед – Ябжанов Намсарай Лопсонович также является участником ВОВ. Его портрет сегодня на моём служебном автомобиле, как дань уважения и памяти нашим предкам».



Как сообщал «Байкал-Dailу», традиционное шествие «Бессмертного полка» в Бурятии, как и в других регионах,



Ранее в акцию «Бессмертный автополк» Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Эдуард Сыбенов рассказал о своём прадеде:«Сыбенов Ошор-Доржо Иринчинович родился в 1919 году в Тункинском районе. Во время Великой Отечественной войны служил в 252 стрелковой дивизии 932 стрелкового полка. Погиб в феврале 1943 года в Волгоградской области. Я очень горжусь своим прадедом. Пусть все видят героя нашей семьи».Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Аюр Баяртуев вспоминает о своем дедушке Баяртуеве Дугаржапе Гыргеевиче:«Был мобилизован в декабре 1943 года Кижингинским РВК. В боевых действиях участвовал с октября 1944 по 9 мая 1945 года. Принимал участие в освобождении города Бреслау. После демобилизации работал первым секретарем Кижингинского райкома ВЛКСМ. С 1956 по 1986 годы был директором Кижингинской СОШ. Является заслуженным учителем Бурятской АССР. Второй мой дед – Ябжанов Намсарай Лопсонович также является участником ВОВ. Его портрет сегодня на моём служебном автомобиле, как дань уважения и памяти нашим предкам».Как сообщал «Байкал-Dailу», традиционное шествие «Бессмертного полка» в Бурятии, как и в других регионах, в этом году отменили из соображений безопасности. Портреты своих близких – участников войны и тружеников тыла – жителям предложили разместить на автомобилях или на одежде.Ранее в акцию «Бессмертный автополк» включились сотрудники Росгвардии Бурятии

В Улан-Удэ набирает обороты патриотическая акция «Бессмертный автополк» (0+).К ней присоединились сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы разместили на патрульных автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны – своих дедов, прадедов, родственников, земляков и героев страны. Памятные фотографии расположили на задних стеклах служебного транспорта. Так они будут видны всем участникам дорожного движения.