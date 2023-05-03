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В Бурятии росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»

В Бурятии росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники размещают портреты своих родственников на служебных автомобилях

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии размещают портреты участников Великой Отечественной войны на служебных автомобилях групп задержания. В акции принимают участие все районные подразделения.

- Размещаем на служебных автомобилях портреты наших дедов, прадедов, родственников – участников Великой Отечественной войны. В первую очередь, это, конечно, патриотическое воспитание наших сотрудников, дань уважения нашему старшему поколению, чтобы мы помнили, знали и никогда не забывали, – отметил командир батальона вневедомственной охраны ОВО по Улан-Удэ подполковник полиции Баир Прушенов.



Старший группы задержания отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ Росгвардии Бурятии прапорщик полиции Алексей Саянов рассказал о своём дедушке – участнике Великой Отечественной войны.

- Это портрет моего дедушки, Саянова Самбо Дамдиновича. Он принимал участие в войне с Японией, освобождал Маньчжурию. В 1944 году, когда ему исполнилось 18 лет, он добровольцем ушёл в ряды Красной Армии на защиту Отечества. Войну прошёл до конца, и ещё семь лет служил в Красной Армии. Мой дед – великий человек, и все, кто участвовал в защите нашей Родины – самые настоящие герои. Каждое 9 мая он встречал со слезами на глазах, - рассказал Алексей Саянов. – Для меня это гордость, для моей семьи это гордость. О том, что наш дед участвовал в защите нашей страны, я расскажу своим детям. Мои дети передадут это своим детям, и таким образом, мы будем помнить его всегда.



В районах республики «Бессмертный автополк» уже начал своё шествие. В селе Петропавловка водитель группы задержания ОВО по Джидинскому району младший сержант полиции Александр Осколков разместил на служебном автомобиле портрет своего деда.

- Мой дедушка, Василий Иванович Осколков, родился в 1913 году. С начала Великой Отечественной войны воевал в рядах Красной Армии, награждён Орденом Отечественной войны II степени. В 1943 году под городом Орёл был тяжело ранен. Каждый год мы всей семьёй участвуем в шествии «Бессмертного полка», чтим память и отдаём дань уважения всем нашим воинам, - рассказал Александр Осколков.

Служебные автомобили Росгвардии будут патрулировать населённые пункты Бурятии с портретами участников Великой Отечественной войны все праздничные дни, отметили в пресс-службе управления. 



Росгвардия Бессмертный полк 9 мая Великая Отечественная

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