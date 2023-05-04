Соревнования стартуют на следующей неделе
С 10 по 13 мая в Улан-Удэ будут проходить III всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Олега Александровича Алексеева. Турнир проведут в физкультурно-спортивном комплексе, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.
Программа
10 мая
12:00-15:00. – Мандатная комиссия
16:00-16:30 – Совещание судей и представителей команд
16:30-17:00 – Жеребьёвка во всех весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг,125 кг
11 мая
8:30-9:00. – Медицинский осмотр и взвешивание участников всех весовых категориях (провес 2 кг)
11:00-20:00 – Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях
16:00-16:30 – Торжественная церемония открытия соревнований
12 мая
8:30-9:00 – Медицинский осмотр и взвешивание участников всех весовых категорий (провес 2 кг)
11:00-13:00 – Утешительные встречи во всех весовых категориях
13:00-15:00 – Встречи за 3-5 места. Финальные встречи за 1-2 места. Награждение призёров и победителей
Фоторепортаж «Байкал-Daily» о прошлом турнире, который состоялся полтора года назад, можно посмотреть здесь.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ пройдёт борцовский турнир памяти Олега Алексеева
Общество, Фото:
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