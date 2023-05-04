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В Бурятию привезут мощи святителя Иоанна Златоуста

В Бурятию привезут мощи святителя Иоанна Златоуста
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Святыня впервые прибудет в республику

В Бурятию 20 мая привезут ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста. Мощи святителя доставят в Свято-Одигитриевский кафедральный собор в Улан-Удэ из Москвы. Его привезёт председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Богослужение совершат митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, митрополит Калужский и Боровский Климент и всё духовенство Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста будет находиться в Одигитриевском соборе с 20 по 23 мая. В течение этих дней каждый час перед мощами будет совершаться молебен с чтением акафиста святителю Иоанну Златоусту. У всех желающих есть уникальная возможность прийти и поклониться святыне, помолиться перед мощами святителя.

Торжественная встреча святыни состоится 20 мая в 16:50.
Молебен и торжественные проводы состоятся 23 мая в 12:00.

Пребывание мощей святителя Иоанна Златоуста в Улан-Удэ состоится в рамках крупного выставочного проекта «Радость Слова», организованного издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Также с 19 по 23 мая в Улан-Удэ впервые пройдёт просветительская православная выставка-форум «Радость Слова» (6+). Программа выставки-форума будет заблаговременно опубликована на сайте епархии: pravoslavnaya-buryatiya.ru.


святыни православие

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