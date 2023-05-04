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В Улан-Удэ состоялось первое заседание общественного совета

В Улан-Удэ состоялось первое заседание общественного совета
Общество,  Фото:МВД Бурятии
В новый состав вошли 14 человек

В управлении МВД России по Улан-Удэ состоялось первое заседание нового созыва общественного совета. В объединение включены 14 представителей институтов гражданского общества. Среди членов совета есть волонтёры, медики, журналисты, казаки, священнослужители, юристы и творческие личности. Каждый, несмотря на занятость, изъявил желание работать на благо общества.

Начальник городского управления полиции Дмитрий Семенов, открывая заседание, поприветствовал общественников и поблагодарил за активную гражданскую и жизненную позицию.

В первой части заседания представители объединения избрали президиум общественного совета и создали рабочие комиссии. По предложению членов совета на должность председателя совета выдвинут Денис Леонов – атаман городского казачьего общества «Верхнеудинская станица».


Как отметили общественники, Денис Геннадьевич, возглавляя предыдущий состав общественного совета при УМВД России по Улан-Удэ, выстроил эффективный диалог правоохранителей с гражданами. По итогам голосования кандидатура Дениса Леонова утверждена единогласно, его заместителями стали Валентин Беседин и Валентина Рудакова.

Денис Леонов поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что работа совета, как и ранее, будет строиться на принципах открытости и доверия.

Общественники обсудили основные положения Регламента члена общественного совета и внесли предложения по работе на 2023 год.

В завершении заседания руководитель городского отдела полиции вручил им удостоверения члена Общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ. Впереди у нового состава совета три насыщенных года работы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


общественный совет

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