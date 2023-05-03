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В Улан-Удэ студенты присоединились к акции «Окна Победы»

В Улан-Удэ студенты присоединились к акции «Окна Победы»
Общество,  Фото:Колледж искусств им. П.И. Чайковского
Молодые люди украшают окна в Доме студентов

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне студенты колледжа искусств имени Чайковского готовятся отметить знаменательный день. Молодые люди присоединились к акции «Окна Победы» (0+) и украшают окна в Доме студентов, сообщил колледж.



В рамках акции участники оформляют окна своих квартир, домов, офисов с помощью рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвящённых Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Затем размещают в социальных сетях фотографии своих оформленных окон.

- Акция призвана создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому поколению традиции, выразить благодарность героям Великой Отечественной войны, - сообщили организаторы акции в колледже.

К акции может присоединиться любой желающий, украсив окна своей квартиры или дома рисунками, картинками, фотографиями, символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов.

День Победы 9 мая Великая Отечественная студенты

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