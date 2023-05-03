В Улан-Удэ студенты присоединились к акции «Окна Победы»













В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне студенты колледжа искусств имени Чайковского готовятся отметить знаменательный день. Молодые люди присоединились к акции «Окна Победы»и украшают окна в Доме студентов, сообщил колледж.В рамках акции участники оформляют окна своих квартир, домов, офисов с помощью рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвящённых Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Затем размещают в социальных сетях фотографии своих оформленных окон.- Акция призвана создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, передать молодому поколению традиции, выразить благодарность героям Великой Отечественной войны, - сообщили организаторы акции в колледже.К акции может присоединиться любой желающий, украсив окна своей квартиры или дома рисунками, картинками, фотографиями, символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов.